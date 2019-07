Neuer Rekord beim „Sozialführerschein“

Münster-Wolbeck -

„Das ist wirklich ein neuer Rekord“, erklärt Schulleiterin Edith Verweyen-Hackmann mit einem stolzen Blick auf die 37 Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihren „Sozialführerschein“ am Gymnasium Wolbeck erworben haben. Hierfür hätten die Jugendlichen erfolgreich einen vierwöchigen Kurs absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums. Schwerpunktmäßig sei es darum gegangen, in Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung der Westfalenfleiß-Gesellschaft in Gremmendorf und Wolbeck zu kommen.