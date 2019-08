Seitdem rumort es hinter den Kulissen – die Kritik: Lewe würde bezirkseigene Angelegenheiten an sich ziehen.

Alles nur politisches Sommertheater? Der Streit kann auch in einem größeren Zusammenhang gelesen werden. Immer wieder flammen in Münster Konflikte zwischen dem Rat und der Bezirksebene auf. Die Außenstadtteile fühlten sich in der Vergangenheit häufig in ihren Kompetenzen beschnitten oder von der Verwaltung gegängelt.

„Die Mitglieder der Bezirksvertretung und auch ich persönlich haben sich intensiv für diese Freizeitflächen eingesetzt“, schreibt der Bezirksbürgermeister Rolf Schönlau (SPD) in einer Pressemitteilung. Dem Grünflächenamt der Stadt Münster gebühre Dank für die aus seiner Sicht gelungene Realisierung des Projekts.

Er bedaure jedoch, dass der Eröffnungstermin nicht mit den politisch Verantwortlichen vor Ort abgesprochen worden sei. Die Bezirksvertretung Südost sei nicht einbezogen worden. Als Vorsitzender des für den Stadtbezirk zuständigen kommunalpolitischen Gremiums könne er deshalb nicht an dem Einweihungsakt teilnehmen. Der Oberbürgermeister sei jedoch „herzlich eingeladen, assistierend einige Worte zur Eröffnung des neuen Parcours zu sprechen“.

Kritik kommt ebenfalls von der Bezirksvertreterin Birgit Hemecker (Piraten). Sie hat eine Liste von Richtfesten und Eröffnungsfeiern zusammengestellt, die vom Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) anstelle des Bezirksbürgermeisters wahrgenommen wurden. Auf dieser Liste stehen unter anderem das Richtfest für die Kita Alt-Angelmodde, das Richtfest für die neue Grundschule Wolbeck-Nord sowie mehrere Termine rund um die York-Kaserne. „Lewe kapert bezirkseigenen Termine“, so Hemecker.

Sie regt an, dass zukünftig der Bezirksbürgermeister zu Richtfesten in seinem Bezirk einladen sollte – und der OB als Gast dazu kommt. „So wird es auch in anderen Bezirken gehandhabt.“