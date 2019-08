Über diesen geplanten Durchstich entscheidet allerdings noch die Bezirksvertretung Südost am Dienstag (3. August). Die Mehrheit für das Projekt sei jedoch sicher, so der Ratsherr für Wolbeck, Horst-Karl Beitelhoff. „So gut und schnell kann es in Wolbeck eben auch gehen“, freut sich der CDU-Bezirksvertreter Josef Schwegmann – und spielt damit auf die Querele an der Eschstraßen an.

Ein Rückblick: Die Middeler Straße war zwar von Anfang an als Verbindung zur Münsterstraße gedacht. Die ursprünglichen Pläne aus 2017 sahen jedoch vor, dass die Straße sehr eng an den Anwohnergrundstücken vorbeigeführt wird. Weil die Straße außerdem etwas höher liegt, wurde fieberhaft nach einer Alternative gesucht. Zwischenzeitig ging das Tiefbauamt der Stadt Münster sogar davon aus, dass die Middeler Straße dauerhaft eine Sackgasse bleibt (wir haben berichtet).

Jetzt ist der Planungs-Knoten überraschend schnell geplatzt. Die Straße wird dafür ein Stück nördlicher gebaut als geplant. Das geht nur, weil das Bildungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft zwei Gewächshäuser verkleinert und einen Teil des südlichen Grundstücks abgibt.

„Diese gute Lösung ist nach Rücksprache mit den Anwohnern der geplanten Straßenverlängerung entstanden“, betont Beitelhoff. „Die Zufahrt in das Baugebiet Wolbeck-Nord und zur neuen Grundschule über den Grenkuhlenweg ist nicht ganz ohne.“ An der Kreuzung mit dem Aldi-Discounter und der Tankstelle ist viel Verkehr unterwegs. Der neue Zugang über die Middeler Straße soll den Grenkuhlenweg entlasten und die Verkehrssicherheit der Kinder verbessern.

Einige Anwohner sorgen sich jedoch, dass zukünftig ein Großteil des Verkehrs in und aus dem Baugebiet über die Middeler Straße läuft – es wäre die kürzeste Strecke zur Ortsumgehung. Allerdings ist davon auszugehen, dass die neue Middeler Straße in eine Tempo-30-Zone umgewidmet wird und auch im zweiten Teilstück zur Münsterstraße hin verkehrsberuhigt wird, so wie es bereits im Umfeld der neuen Grundschule geschehen ist.

Die Kosten für den Ausbau der Middeler Straße belaufen sich auf rund 800 000 Euro. Die provisorisch errichtete Wendemöglichkeit am Ende des Kita-Neubaus wird zurückgebaut. Nach bisherigem Stand soll der Bau bis zum Jahr 2021 umgesetzt werden.