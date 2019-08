„Wir genießen den Zauber des Neuanfangs“, betonte sie im Hinblick auf die Tatsache, dass mit dem neuen Schuljahr die neue Schule zum ersten Mal mit Leben erfüllt wird. So gab es eben auch keine älteren Mitschüler, die, wie sonst üblich, die i-Männchen mit Liedern und Gedichten willkommen heißen. Das übernahm das Team der Grundschule, wie es sich nennt.

„Wir starten Hand in Hand“, so hieß das Leitmotiv der Einschulung. Sehr symbolträchtig, wie Christiane Kröger betonte, die ganz großen Wert darauf legt, dass es alle 57 Schüler gemeinsam sind, die als Schulgemeinde, wie sie sagt, die einmalige Chance haben, diesen Neuanfang zu starten. Dass es sich dabei um zwei Klassen dabei handelt, spielt für Christiane Kröger nur eine Nebenrolle.

Für die Eltern gab es eine gute Gelegenheit, sich ein wenig kennenzulernen oder auszutauschen, während ihre Kinder ihre ersten Schritte in die neuen Klassenräume unternahmen. In der Wartezeit gab es zwar noch einige Regularien zu regeln, aber das tat einer möglichen Kommunikation keinen Abbruch.

„Das Konzept hat mich überzeugt, die Möglichkeit, die besteht, Neues zu gestalten. Aber natürlich auch die Nähe der Schule“ , begründete Katrin Dahlmann, eine der wartenden Mütter, ihre Entscheidung, ihren Sohn Louis auf die neue Grundschule zu schicken. „Und seine Freunde sind auch hier an der Schule“, ergänzte sie.

„Wir wohnen in Sichtweite, da stellt sich die Frage nach einer anderen Schule erst gar nicht“, gab Susann Beckers ein sehr überzeugende Argument an, warum sie ihren Sohn Lui auf keine andere Schule geschickt hat.

Die lichte Architektur wird sicher nicht nur bei Stefan Zimmermann auf große Zustimmung gestoßen sein. „Es ist so ein offen wirkendes Gebäude“, sagte er. Aber auch die Tatsache, dass hier ein neues Team an Lehrern an den Start gehe und natürlich die Nähe der Schule seien wichtige Gründe gewesen, warum er seine Tochter Maria an der neuen Grundschule angemeldet habe Und so ist Maria eines von 57 Kindern, die im nächsten Schuljahr die neuen Erstklässler begrüßen werden.