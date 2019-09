Auch ohne Radfahren ein Erfolg

Münster-Wolbeck -

Einige junge Sportler waren schon aufgeregt, als Hauptorganisator Quentin Staudinger von „Wasser und Freizeit“ am Hallenbad Wolbeck kurz vor dem ersten Startschuss die letzten Anweisungen gab. Wie sieht die Streckenführung aus? Wo gibt es Umkleidemöglichkeiten? Was wird an Unterhaltung am Nachmittag des „1. Wolbecker Kinder- und Jugend- Swim and Run“ geboten? Staudinger selbst hat Erfahrung im Triathlon. Erstmals startete er in der 1. Bundesliga.