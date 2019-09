„Dringend Abhilfe schaffen!“

Münster-Wolbeck -

Besorgte Eltern hatten sich gemeldet, aber auch weitere Bürger, die die Verhältnisse kennen: „Die Verkehrssituation am Grenkuhlenweg muss geändert werden“, fasst Franz-Josef Ruwe die Kritik zusammen. Autofahrer führen zu schnell, Radfahrer seien gefährdet. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-Südost legt den Finger in die Wunde: „Erst recht seit der Eröffnung von Kita und Grundschule in direkter Nachbarschaft vor wenigen Tagen drängt die Zeit“, so Ruwe. Es müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. „Und zwar, noch bevor es zu einem Unfall kommt.“ Dazu schlägt die CDU ein ganzes Maßnahmen-Paket vor.