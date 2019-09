Dies ist eine der wichtigsten Botschaften, die der „Kindertages-Betreuungsbericht 2019“ für den Südosten Münsters bereithält. Am Dienstagabend war er Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Südost.

Deutlich wird die Lage im Südosten, wenn man sie mit der gesamtstädtischen Situation vergleicht. Insgesamt verfügt man in Münster zum neuen Kita-Jahr über 193 Kita-Einrichtungen und 65 Großtagespflegestellen. 12 645 Kinder unter sechs Jahren werden in diesen Einrichtungen stadtweit betreut. Die münsterische Versorgungsquote für Unter-Dreijährige liegt damit bei 46,6 Prozent, die für Über-Dreijährige bei 104,3 Prozent.

Im Vergleich dazu beträgt die Versorgungsquote für Unter-Dreijährige im Stadtbezirk Südost 44,9 Prozent, für Über-Dreijährige beträgt sie 98,5 Prozent. In beiden Fällen entspricht dies einer Steigerung von etwa sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Innerhalb der Stadtteile schwanken die Zahlen jedoch erheblich. So bleibt Angelmodde Schlusslicht mit einer Quote von 41,3 Prozent bei den Unter-Dreijährigen und sage und schreibe 64,8 Prozent bei den Über-Dreijährigen. Dass die Quoten sich im Vergleich zum Vorjahr immerhin um 7,6 Prozent bei den u-3-Kindern und um 8,5 Prozent bei den ü-3-Kindern verbesserten, liegt unter anderem an der neuen Eichendorff-Kita, die mit fünf Gruppen in Betrieb gehen konnte. Im Bau befindet sich weiterhin die Kita in Alt-Angelmodde mit drei Gruppen. Man sei ein gutes Stück weiter, aber noch nicht am Ziel, hieß es unisono. Weitere Grundstücke für den Bau neuer Kitas in Angelmodde würden dringend gesucht.

Entspannter zeigt sich die Situation in Gremmendorf. Dort liegt die aktuelle Quote für die Unter-Dreijährigen bei 44,5 Prozent, für die Über-Dreijährigen bei 114,2 Prozent. Bereits im kommenden Sommer soll die Kita Schatzkiste in neue Räume am Wiegandweg umziehen können. Geplant sind zudem eine Erweiterung der Kita Normannenweg sowie die Errichtung mehrerer weiterer Kitas auf dem Gelände der York-Kaserne.

In Wolbeck sorgte der Bau der Sechs-Gruppen-Kita an der Middelerstraße für eine weitere Verbesserung der Situation. Die Versorgung der Unter-Dreijährigen liegt in Wolbeck nun bei 48,9 Prozent, die der Über-Dreijährigen bei 119,2 Prozent. Einen weiteren Aufschwung dürfte die Fünf-Gruppen-Einrichtung im Baugebiet Petersheide mit sich bringen, deren Fertigstellung für den Sommer 2020 angepeilt ist.