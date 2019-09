Pflege alter Menschen als Auftrag

Sie sind eine fröhliche, junge Gemeinschaft, die sieben Missionsschwestern von Gottes Ebenbild aus Nigeria, die seit Anfang August ihr neues Domizil in Wolbeck in einem schmucken Einzelhaus Am Tiergarten gefunden haben. „Wir sind alle unter 50 und haben sehr viel Spaß miteinander“, berichtet denn auch Schwester Vivian.

Eineinhalb Jahre haben die Missionsschwestern in einer Wohnung auf Haus Heidhorn in Hiltrup gewohnt, die jetzt, gemäß den Planungen der Alexianer , abgerissen werden musste. Und sie sind von dort ihrem Apostolat, ihrem Auftrag von der Kirche, der Ausbildung von Jugendlichen in der Altenpflege und auch der eigenen Ausbildung in der Altenpflege, nachgegangen.

Der Weg zu den Alexianern war für den selbstständigen Orden über den zuständigen Bischof im eigenen Land ausgegangen, der der dem Wunsch der Missionsschwestern nachkam, nach Deutschland gehen zu können und entsprechende Kontakte nach Deutschland knüpfte. Und die Alexianer waren es dann, die der Anfrage nachkamen und die sieben Missionsschwestern aufnahmen. „Wir sind den Alexianern sehr, sehr dankbar“, betont Schwester Vivian. Sie hätten ihnen praktisch die Startmöglichkeit gegeben für ihre Arbeit. „Wir mussten weder Miete noch unser Essen bezahlen“, berichtet Schwester Vivian. Zudem habe man ihnen zwei Autos zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Arbeitsplätze in der Stadt erreichen konnten. Sechs von den Schwestern befinden sich zur Zeit in einer Ausbildung zur Altenpflege. Drei betreuen im Klara-Stift, ­zwei in der Diakonie Münster und eine im Aaseehof alte Menschen. „Wir sind mit viel Freude aufgenommen worden“, sagt Missionsschwester Neka, die im Klarastift ihre Ausbildung macht. Man spüre richtig, wie sich die alten Menschen freuten, von einer Nonne betreut zu werden, sagt die 40-Jährige. Und auch die Schwestern freuten sich, eine Ordensfrau um sich zu haben. „Und für uns ist es natürlich auch schön, ist es eine Bestätigung, wenn wir merken, dass wir willkommen sind“, sagt sie und lächelt dabei.

So wie auch Schwester Vivian fröhlich lacht, wenn sie von ihrer speziellen Aufgabe erzählt, die sie bei den Missionsschwester von Gottes Ebenbild erfüllt. Sie betreut Jugendliche aus Nigeria, die in vielen verschiedenen Altenheimen in Münster und im Münsterland eine Ausbildung in der Altenpflegeob machen. Denn es gilt als eine Hauptprämisse für den Orden, Jugendliche aus dem eigenen Land zu Altenpflegern ausbilden zu lassen. Und Schwester Vivian ist fast ständig unterwegs, diese Jugendlichen zu betreuen, die in münsterischen Stiften, wie dem Klara-Stift oder dem Josefs-Stift arbeiten, aber auch in Billerbeck im St. Ludgerus Stift oder bei den CMS Greven. Schwester Vivian war es, die diese Kontakte hergestellt hat.

Nun darf nicht jeder nigerianische Jugendliche, der gern Altenpfleger in Deutschland werden möchte und sich beim Orden der Missionsschwestern dafür beworben hat, seine Reise antreten. Zum ersten sei es Pflicht, die in der Diakonie angebotenen Deutschkurse zu absolvieren. „Wir loten aber auch durch ein Praktikum in Nigeria aus, der Jugendliche für den Beruf geeignet ist“, berichtet Schwester Vivian von dem Auswahlverfahren.

Hier in Deutschland gehört es zu den vordringlichen Aufgaben von Schwester Vivian, die Nigerianer mit den Lebensumständen in Deutschland vertraut zu machen, sie bei der Wohnungssuche zu unterstützen, da zu sein wenn es Probleme am Arbeitsplatz geben sollte. Besonders am Herzen liege es ihr, den jungen Leuten die, wie sie findet, vorbildliche Mülltrennung in Deutschland zu vermitteln, sagt sie zwar etwas schmunzelnd, meint es aber durchaus sehr ernst.

In einem der Zimmer in ihrem neuen Haus, das sie übrigens über das Internet gefunden haben, haben sich die Schwestern eine kleine Kapelle zum gemeinsamen Beten eingerichtet. „Unser Ziel ist es, hier auch den Allerheiligsten anbeten zu können“, erläutert Schwester Vivian. Dazu bedürfe es aber noch einer offiziellen Genehmigung.

Ein voller Erfolg war übrigens das Nachbarschaftsfest, zu dem die Schwestern am vergangenen Samstag eingeladen hatten. „Wir haben soviel getanzt und miteinander gelacht, es war einfach herrlich“, ist Schwestern Vivian begeistert über die große Aufgeschlossenheit, die Missionsschwestern von ihren Nachbarn erfahren haben.