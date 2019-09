Verpflichtung empfunden

„Wir waren Nachbarn in Lörrach. Ich war dort Referendarin am Amtsgericht . 1974 war das“, berichtet Petra Hoffmann vom Beginn ihrer Bekanntschaft mit dem damals 66-jährigen Maler und Grafiker Arthur Schmidt . „Er war gerade dabei seinen Zaun zu reparieren, da sind wir ins Gespräch gekommen.“ Er lud sie ein, seine Bilder anzuschauen. „Und er schenkte mir eines, das mir besonders gut gefiel“, berichtet die Wolbeckerin.

Damit war der Beginn eines Kontaktes gelegt, der seinen End- und wohl auch Höhepunkt in der Eröffnung der Galerie AS, Am Steintor 27, im März diesen Jahresgefunden hat. „AS“, das steht für Arthur Schmidt und die Vernissage stand natürlich ganz in seinem Zeichen. Petra Hoffmann zeigt die von ihr im Laufe der Jahre aus dessen Erbschaft zusammengetragenen Bilder des Künstlers, der am 1. März 2007, fast erblindet, kurz vor seinem 99. Geburtstag verstorben war.

Es war kein leichtes Unterfangen für Petra Hoffmann gewesen, an die Werke zu kommen, die Schmidt seinen fünf Kindern vererbt hatte. Ein Sohn habe keines der Bilder herausgeben wollen, bei anderen war Überredungskunst notwendig. Heute seien zudem einige Bilder Schmidts im Internet zu finden unter anderem unter Artprice Nancy.

Sie hätte sich posthum quasi dazu verpflichtet gefühlt, etwas für ihn zu tun, sagt sie, für einen Künstler, der es Zeit seines Lebens abgelehnt hatte, dass seine Vita veröffentlicht werde. Petra Hoffmann stand viele Jahre noch in Kontakt mit ihm, und sie verknüpft noch viele nette Erinnerungen damit. Besonders, als er sich ihr kurzerhand bei einer Studienreise mit dem Bus nach Rom anschloss. „Das war kurz nachdem seine Frau gestorben war“, erinnert sich Petra Hoffmann, für die es dann letztendlich keine Frage war, der Bitte von Arthur Schmidt nachzukommen, nach seinem Tod für eine Publikation über sein Leben und Werk zu sorgen, wofür er ihr das Copyright zusicherte. Diesen Wunsch hat sie dann 2017 als Herausgeberin des Buches „Arthur Schmidt 1908 – 2007 Malerei und Grafik“ erfüllt.

Beim Erstellen seiner Biografie ist Petra Hoffmann dann auf einige sehr markante Eckpunkte in seinem Leben gestoßen. Sein außergewöhnliches Talent wurde erstmals richtig deutlich, als er mit 21 Jahren mit Bravour die Aufnahmeprüfung für die staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe bestand. Wenig später empfahl ihn ein Professor ans Bauhaus Dessau, wo noch einige seiner Arbeiten archiviert sind.

Nachdem er sein Studium aus finanziellen Gründen hatte aufgeben müssen, schaffte er es später noch einmal, an der Basler Kunstgewerbeschule Gebrauchsgrafik und Industriegrafik zu studieren. Als selbstständiger Reklamegrafiker arbeitete er Mitte der 1930er Jahre unter anderem für die Confiserie Frey und die Firma Weck (Einmachgläser). Nachdem er 1939 in den Krieg eingezogen worden war, geriet er 1945 in amerikanische Gefangenschaft, in der er – in einem eigenen Atelier – die Freude am Malen wiederentdeckte. Als Lehrer unterrichtete er später bis zu seiner Pensionierung an der Gewerbeschule in Lörrach angehende Grafiker, Dekorateure und Bühnengestalter. Engen Kontakt unterhielt Schmidt über viele Jahre mit Oskar Kokoschka, den er verehrte und auch in Villeneuve besuchte.

Ausblickend sagt die 79-Jährige, dass die am 4. Oktober mit einer Vernissage beginnende Ausstellung mit Bildern aus der Sammlung von Jost Schmidt wohl die letzte sein werde. Unter anderm aus Altersgründen,wie sie sagt, aber in erster Linie deshalb, weil es keine weiteren Bilder mehr gibt. Sie könne sich aber vorstellen, mit den Werken auf Reisen in andere Städte für Ausstellungen zu gehen.