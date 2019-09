„Am Ziegenbocksmontag sehen wir uns wieder“

„Wer von Euch kennt den Wolbecker Ziegenbock?“ mit dieser Frage begrüßten die Repräsentanten der KG ZiBoMo am Freitagmorgen alle Erstklässler in der neuen Grundschule Wolbeck-Nord und in der Nikolai-Grundschule. Ruckzuck hoben sich die Finger und rasch kamen die Antworten: „der steht auf dem Marktplatz“, „bei der Eisdiele“ oder „am Kreisverkehr“.

Der zukünftige Hippenmajor Klaus III. Kramer freute sich über so viel Grundwissen, denn er darf in der kommenden Session zusammen mit dem zukünftigen Jugendhippenmajor Jonas I. Cadura eben diesen Ziegenbock in und um Wolbeck repräsentieren.

„Wollt ihr denn auch wissen wie der Ziegenbock nach Wolbeck kam?“ lautete die zweite Frage, die vom ZiBoMo-Präsidenten, Torsten Laumann, in die Kinderrunde gestellt wurde.

Ein lautes „Ja“ schallte ihm sofort entgegen. Mit diesem Ja hatte die Jecken laut ihrer Pressemitteilung fest gerechnet und sie zauberten ein Märchenbuch mit dem vielversprechenden Titel „Der Wolbecker Dorfmusikant – oder die Erfindung des ZiBoMo Umzugs“ sinnbildlich aus dem Zylinder, des Hippenmajors. „Dieses Märchenbuch wollen wir Euch heute gerne schenken und jedes Kind bekommt eines“ erklärte der baldige Oberziegenbock den Steppkes. Gesagt getan, und so überreichten die ZiBoMo Aktiven jedem Kind eines der Märchenbücher.

„Mit der Geschenkaktion werden ab diesem Schuljahr auch künftig alle neuen Grundschülerinnen und Grundschüler in Wolbeck willkommen geheißen“, schreibt die Karnevalsgesellschaft. Auf die Idee kamen Oliver Geister und die KG ZiBoMo im Frühjahr. Schon die von der Märchenwerkstatt und den Schülerinnen und Schülern der 6c des Gymnasiums Wolbeck in 2017 produzierte Hörspiel CD brachte die KG ZiBoMo und Oliver Geister zusammen. „Die Bilderbuchfassung war eine logische Konsequenz und dank der Unterstützung durch Spiel & Freizeit Peppinghaus konnten 1000 Exemplare gedruckt werden“, so die Pressemitteilung.

„Mit dem Märchenbuch möchten wir die Geschichte unseres Karnevals in die Wolbecker Familien tragen, und wir hoffen sehr auf diesem Weg viele neue Familien für den ZiBoMo und unsere Dorfgemeinschaft mit ihren vielfältigen Angeboten begeistern zu können“ betonen die Beteiligten. Die KG ZiBoMo freut sich sehr, dass die Grundschulen in Wolbeck diese Aktion unterstützen und mit den Worten „am Ziegenbocksmontag sehen wir uns wieder“ ging es dann zurück in die Klassen.