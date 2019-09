Echos aus ganz Deutschland

Münster-Wolbeck -

„Wir bekommen so viele herzliche Rückmeldungen auf unsere Aktion“, erklärt Ralph Koschek. „Teilweise sind wir wirklich gerührt.“ Der Vorsitzende des Wolbecker Gewerbevereins hält eine Postkarte in der Hand, deren Absenderin von Wolbeck nur so schwärmt. Die kreative Sendung ist eine von vielen Echos, die als Reaktion auf die Aktion „Ziegenüber(f)all – Bock auf Wolbeck“ eingetroffen sind, die der Gewerbeverein im Juli ins Leben gerufen hat. „Das freut uns natürlich sehr“, ergänzt Koschek. Aber man fühle sich auch angespornt, noch einmal die Werbetrommel zu rühren: „Für alle, die die Aktion noch nicht kennen“.