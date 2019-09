Münster-Wolbeck -

Bereits zum siebten Mal fand am Samstag das Garde-Schützenfest der ZiBoMo an der ABC-Schießanlage am Brandhoveweg in Wolbeck statt. Nicht nur die Schießanlage, sondern auch ihren Schießwart Theo Reisener überließ der ABC der ZiBoMo-Garde und den rund 40 Teilnehmern.