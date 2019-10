Dr. Ralph Korte von der Vereinigung der Rassetaubenzüchter Münsterland lobte das Miteinander. „Das nützt beiden“, merkte auch Günther Scheschinski an. Allein würde man nicht so viel Publikum anziehen. Kaninchen könne man streicheln, das sei eine große Attraktion für Kinder, so Korte. Andrerseits sei auch das Schlüpfen von Küken, das auch diesmal zu verfolgen war, ein besonderes Erlebnis.

Das zahlreiche Publikum sorgte auch dafür, dass Dirk Ruppel an der großen Tombola alle Hände voll zu tun hatte. Für Vogelfreunde ist ein nächster Termin die Rassegeflügel-Schau in der Reithalle Westbevern-Vadrup am 2. und 3. November.

Einige Pokale gab es zur Eröffnung im Beisein von Kalle Beitelhoff, der als Ratsherr für den Bezirksbürgermeister einsprang. Anna Laufer konnte einen schönen Farbenzwerg weiß-grannenschwarz präsentieren, die 16-jährige Sabrina Middendorf erzielte eine gleichhohe Punktwertung von 386,5 mit einem Schwarzgrannen.

Max Winkelmann aus Everswinkel präsentierte fürs Foto einen Krummschnabel. Der gekrümmte Schnabel war die Absicht der Züchter: So sollten Jäger erkennen, dass sie keine Wildente im Visier hatten. Günther Scheschinski zeigte eine Schlesische Kropftaube.