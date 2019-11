60 Jahre kegeln, reisen, Freundschaft pflegen

„Die scharfe Neun“ feierte in der Gaststätte Sültemeyer ein seltenes Jubiläum

Münster-Wolbeck -

Mal waren sie tatsächlich neun im Kegelclub „Die scharfe Neun“, mal zwölf, mal zehn, und heute weniger – auf jeden Fall haben sie über 60 Jahre zusammengehalten. Am Samstag feierte „Die scharfe Neun“ ihren 60. Geburtstag im Restaurant Sültemeyer, in dem sie fast von Beginn an gekegelt haben. Ein gutes Dutzend war gekommen, Männer und Frauen, auch Witwen früherer Mitglieder.