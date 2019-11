„Müssen Angebot vorerst ablehnen“

Der Kassierer Andreas Schwegmann teilte mit, dass der Verein mit dem ungewöhnlich niedrigen Jahresbeitrag von fünf Euro strukturell nicht mehr klarkomme. Der Kassenbestand schrumpft. Die Versammlung lehnte den Antrag des Vorstandes ab, den Mitgliedschaftsbeitrag von fünf Euro jährlich auf acht Euro zu erhöhen. Angenommen wurde der Vorschlag, ihn direkt auf zehn Euro zu erhöhen.

Der Kassenprüfer Raymund Brox lobte auch im Namen seiner Kollegin Sieglinde Stratmann, „die Kassenführung ist vorbildlich“, es gebe keine Beanstandung. Die Versammlung entlastete den Vorstand. Die Mitglieder des Vorstands traten erneut zur Wahl an und wurden gern wiedergewählt. Vorsitzender ist Bernhard Karrengarn, sein Stellvertreter Alfons Gernholt, Schriftführer Edith Schmidt , Kassierer Andreas Schwegmann, Beisitzer sind Marlies Gnegel, Gaby Mittrup, Marlies Langkamp, Bernhard Roer, Dieter Beitelhoff, Egon Becklas und Josef Leifert.

Die an Veranstaltungen reichen vergangenen zwei Jahre ließ Edith Schmidt in Text und Bild Revue passieren. So wurde aus dem Vorsitzenden der Grünkohlkönig, Hippenmajor Dirk Mentrup erinnerte daran, dass die KG ZiBoMo aus dem Heimatverein hervorgegangen war. Ausflüge führten zu Fuß in den Tiergarten, mit dem Rad nach Angelmodde und nach Hiltrup, mit dem Bus nach Minden, unter anderem in das Kartoffelhaus. Auch die lokale Landwirtschaft nahmen die Wolbecker in den Blick. Schmidt erinnerte daran, dass Bernhard Roer, unter anderem langjähriger Vorsitzender des Heimatsvereins, im Juni 2019 die Münsternadel erhalten hatte. Die Anzahl der Teilnehmer sei von 960 auf 1290 gestiegen. Der Vorsitzende Bernhard Karrengarn nutzte die Gelegenheit, eine Person zu würdigen, die seit Jahren hinter den Kulissen arbeite: Dieter Beitelhoff. Die Versammlung reagierte mit starkem Applaus.

Mit Bedauern ablehnen musste die Versammlung ein an sich sehr begrüßtes Angebot. Der umfangreiche Nachlass von Tönne Vormann mit Bildern, Zeichnungen, Platten, Briefen und Schriften war dem Heimatverein Wolbeck vom Galeristen Helmut König aus Münster Anfang dieses Jahres angeboten worden. Die Versammlung diskutierte mehrere Optionen zur Unterbringung und Nutzung. Die Unterbringung erwies sich aufgrund des Umfanges als für die Möglichkeiten des Heimatsvereins problematisch. In einem Gespräch mit der Leitung des ZiBoMo-Museums hatte sich herausgestellt, dass dort möglicherweise zu wenig Platz vorhanden sei. Dankbar nahm man das Angebot einer örtlichen Galerie zur Kenntnis, dort Platz für Lager und Ausstellung zu finden. Noch schwieriger wurde es bei der notwendigen Bildung eines Ausschusses, der den Nachlass verwalten, erschließen und für Veranstaltungen nutzbar machen müsste. Ein Team von zumindest sechs Mitgliedern wäre nötig gewesen, so Bernhard Karrengarn, auf die Interessentenliste trug sich jedoch nur eine Person ein. So werde man das Angebot vorerst ablehnen müssen, so Karrengarn, „mit einem dicken ‚leider‘“. Der Vorstand versucht, einen gewissen Zugriff auf Teile des Archivs zu gewinnen, um etwa Bilder zeigen zu können.