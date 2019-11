Grund zur Freude haben alle, die gerne kleine, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte besuchen: Auch in diesem Jahr wird der Wolbecker Nikolausmarkt stattfinden. „Am 8. Dezember sind alle eingeladen, zu unserem adventlich gestalteten Begegnungsfest zu kommen“, erklärt Thomas Deipenbrock vom Organisationsteam auf Anfrage unserer Zeitung. Im vergangenen Jahr hatte es erstmals den Nikolausmarkt gegeben. Dieser füllt teilweise die Lücke, die der vormalige Wolbecker Weihnachtsmarkt hinterließ. Dieser wurde früher regelmäßig am dritten Adventswochenende vom örtlichen Gewerbeverein organisiert und hatte sich wohl nicht mehr gelohnt. Eröffnet wird der Nikolausmarkt, der komplett ehrenamtlich von Wolbecker Vereinen organisiert wird, nach dem Gottesdienst, der in der St.-Nikolaus-Kirche stattfindet und vom Kirchenchor besonders gestaltet wird. Ab 12.30 Uhr herrscht dann stimmungsvolles Treiben im und rund ums Achatius-Haus. Es gibt Gesangsdarbietungen und viele weihnachtliche Artikel, jede Menge Glühwein, Apfelpunsch, Suppe, Bratwurst und mehr. Das genaue Programm werde noch vorgestellt, so Deipenbrock. Auf jeden Fall erscheine der Nikolaus um 17.30 Uhr und verteilt „Vögelkes“.