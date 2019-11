„Onkel Alex“ öffnet seine Pforten

Münster-Wolbeck -

Vor ziemlich genau einem Jahr war „Onkel Alex“ an der Münsterstraße schon einmal geöffnet, aber nur für einen Tag: Damals konnte man das von den Alexianern demnächst in inklusiver Weise betriebene Ladenlokal zur „Lichternacht“ der Wolbecker Gewerbetreibenden probeweise besuchen. Auch in diesem Jahr werden zur Lichternacht am Samstag (23. November) die Pforten aufgehen. Diesmal bleiben sie jedoch offen. „Ab Montag gelten dann unsere normalen Geschäftszeiten“, bestätigt die Projektleiterin der „Onkel-Alex-Läden“, Petra Mussenbrock.