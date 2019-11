Erneut konnte sich der gemeinnützige Verein über Spenden freuen, so der Schatzmeister Wolfgang Thomalla . Genutzt wurde das Geld unter anderem für das Instandsetzen rissiger Sitzbänke, eine erweiterte Außenbeleuchtung, den Winterdienst und Versicherungskosten. Wieder angeschafft hat der Verein eine Charge des Wolbecker Blauen Tönnistropfens und des Wolbecker Antonius Kräuterschnapses. Beide sind mit handgeklebten Etiketten versehen in begrenzten Mengen erhältlich im Kleinen Bilderladen und in der Gärtnerei Runtenberg .

Einhellig beschloss die Versammlung, erneut am Nachmittag von Heiligabend ab 15 Uhr Weihnachtsimpulse in der Kapelle anzubieten. Das Angebot im kleinen Rahmen sei gut angekommen bei einigen Familien mit kleinen Kindern; eine Familie brachte sogar eine Flöte mit. Gern genutzt wird der Impuls mit alten Weihnachtsliedern und dem Vorlesen des Evangeliums auch, so Wolfgang Thomalla, von weniger mobilen Menschen, die in der Nähe wohnen.

Wie in den Vorjahren finden die zwei Patronatsmessen in der St.-Antonius-Kapelle statt: am 17. Januar um 18 Uhr mit Pfarrer Robert Schmäing, am 13. Juni mit Pfarrer Jörg Hagemann. Hierfür wird die Uhrzeit noch abgestimmt mit Terminen der Gemeinde. Bis zu seinem Abschied vom Gemeindedienst hatte Pater Theo Vogelpoth den Gottesdienst geleitet.

Die Kapelle ist tagsüber zum Einkehren geöffnet. Die Mitglieder berichteten, dass immer wieder Radfahrer-Gruppen die Kapelle ansteuern, auch Bewohner des Achatius-Hauses mit Helfern, berichtete Martin Schulz; manchmal ergibt sich die Gelegenheit, spontan eine Führung durchzuführen, sagte Thomalla. Es kämen nicht nur Christen, sondern auch Andersgläubige. Für Gedanken, Bitten und Dank liegt ein Gästebuch bereit – derzeit das vierte, das nächste ist schon angeschafft, so Michael Meinel.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Gerald Plenter und Franz-Josef Schwegmann wurde der Vorstand entlastet und im Block für zwei Jahre wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Wilhelm Runtenberg, Michael Meinel sein Stellvertreter, Schriftführer Daniel Baumeister, Kassenprüfer Wolfgang Thomalla, Daniel Baumeister Schriftführer, Maria Osthues Beisitzerin. Als Kassenprüfer rückt Franz-Pius von Merveldt nach.