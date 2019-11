Münster-Wolbeck -

„Die Grünen haben den Ausbau der Eschstraße stets abgelehnt und werden dies auch weiterhin tun.“ Das teilt der Grünen-Ratsherr Carsten Peters jetzt mit. Was bedeutet das für das schwarz-grüne Bündnis im Rat der Stadt Münster? Und was für den geplanten Anschluss der Eschstraße an die Wolbecker Ortsumgehung?