Treff vor illuminiertem Giebel

Diese Lichternacht war ein Publikumserfolg – angesichts dessen, was geboten wurde, war das auch kein Wunder. Zumal die Temperaturen am Samstag mild ausfielen und es trocken war bei dem traditionellen Event des Gewerbevereins Wolbeck.

Von Thuman tief in der Heide bis zu Zumegen im Norden reichten die Anlaufstellen bei den Händlern und Dienstleistern Wolbecks. Den Transfer erleichterte der Prinzipalmarkt-Express, auf dessen Dienste zahlreiche Schilder hinwiesen. Sie erschlossen auch Anlaufstellen jenseits der Hauptverkehrswege der vielen Fußgänger. Bei „Hunter“ hatte sich Frank Krause darauf eingestellt, auch um Mitternacht oder später noch Gäste zu bewirten. Aber es waren ja nicht nur die zahlreichen Geschäfte, die mitmachten und mit vielen Aktionen ihre Kundschaft anlockten. Es hatten sich auch viele Vereine und Institutionen engagiert.

Als „Suppenküche“ und Ort zum Probieren des Dart-Sport bot sich der Awo-Treff an – mit der Suppenküche erinnerte er an schlechte Zeiten während und nach den Weltkriegen. Von unzähligen Kerzen begrüßt wurden um die Ecke Besucher der Kirche Sankt Nikolaus. Gesprochene Texte luden zur Meditation ein. Und inmitten von Kerzenschein konnte man still für sich im Dunklen sitzen. Wer Adventskränze mit unentzündeten Kerzen mit nach Hause nehmen wollte, konnte im Eine-Welt-Laden im Treff am Turm fündig werden. Brennende Kerzen wiesen in der Herrenstraße den Weg zu Thier-Hülsmann.

Neben Ständen mit Speis und Trank gab es vor dem illuminierten Giebel von Thier-Hülsmann auch ein Angebot an weihnachtlichem Schmuck, ein Büchermarkt lud zum Stöbern ein. Mehrere Besucher machten deutlich, dass sie es für sehr gelungen hielten, dass es zusätzlich zu den Stationen in Geschäften und anderen Punkten eine zentrale Anlaufstelle gebet wo man besonders viele Leute treffen könne. Dies war auch im Laden „Onkel Alex“ der Alexianer möglich, bei denen schon die urige Einrichtung vom Holzschrank bis zum Trog einen Besuch wert ist.

Der sogenannte „Almabtrieb“ für das Wolbecker Wappentier bei Thier-Hülsmann war ein Hingucker für alle und eine Spielwiese für viele Kinder. Vom rauen Fell über Quietsche-Entchen bis zu Engelsflügeln zeigten die Ziegen, was in ihrer Modewelt hoch im Kurs steht, und das war im Spiel von Licht und Schatten besonders schön anzusehen. Gern verewigten sich Kinder malerisch auf einem fürs Malen eingerichteten Ziegen-Rücken.

Nicht alle Ziegen waren zum Treff herbeigeeilt: Eine in blau-gelb gehaltene Artgenossin hatte es vorgezogen, in blau-gelb verziertem Kerzenschein die Gäste des ZiBoMo-Museums zu begrüßen.