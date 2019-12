Bauherr war der „Püllekesdoktor“

Münster-Wolbeck -

„Einige von Ihnen werden die historischen Ansichten noch aus eigener Erfahrung kennen.“ Mit einem Schmunzeln begrüßte Georg Rölver am Montagnachmittag die – vorwiegend älteren – Besucher und Besucherinnen seiner Ausstellungseröffnung im Achatius-Haus. Ab sofort und noch bis Februar sind in dem Alten- und Pflegeheim an der Münsterstraße 24 B von Rölver zusammengetragene Bilder und Karten der alten Gartenbauschule sowie weitere seltene Ansichten von Wolbeck zu sehen.