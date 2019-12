Raumnot am Schulzentrum „nicht zuzumuten“

Münster-Wolbeck -

Die Sorge bedrückt Eltern, Schülerschaft und Lehrerkollegium gleichermaßen: Seit vielen Jahren herrscht Raummangel am Schulzentrum Wolbeck. Zu dem Thema, mit dem sich der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung des Jahres am heutigen Mittwoch (11. Dezember) beschäftigt, will sich die SPD-Fraktion klar positionieren: Für das Gymnasium Wolbeck sollen fünf Eingangsklassen festgeschrieben werden, fordern die Sozialdemokraten. Nur dann würde das Raumangebot nämlich durch neue, in fester Bauweise errichtete Klassenräume erhöht. Die entsprechende Finanzierung solle gesichert werden.