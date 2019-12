„Wir machen Platz für neue Ideen“

Vorstand des Wolbecker Gewerbevereins tritt nicht mehr zur Wahl an

Münster-Wolbeck -

„Wir scheiden nicht im Groll“, betont der Vorsitzende des Wolbecker Gewerbevereins Ralph Koschek. Das Feld sei gut bestellt, die Projekte liefen. „Aber wenn es am schönsten ist, sollte man gehen“, fügt er hinzu. Und ehrlich gesagt, sei er nach zehn Jahren inzwischen „etwas amtsmüde“. Bei den anstehenden Neuwahlen im Frühjahr stehen er und seine Stellvertreterin Heike Schapmann nicht mehr als Kandidaten zur Verfügung. Auch Beisitzerin Gisela Hautopp tritt nicht mehr an, weitere Beisitzer seien noch in der Überlegungsphase.