Suche nach verborgenen Schätzen

Diese Voruntersuchung wurde vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes NRW in Auftrag gegeben. Durchgeführt wird sie von der Stadt Münster in Kooperation mit der Landschaftsverbands-Archäologie. Wie berichtet ist geplant, auf einem rund 18 Hektar großen Grundstück im nordöstlichen Kreuzungsbereich von Telgter Straße und Freckenhorster Straße Münsters neue Justizvollzugsanstalt (JVA) mit 640 Plätzen zu errichten. Eine Bauvoranfrage wurde von der Bezirksregierung bereits positiv beschieden. Bis zu den ersten Arbeiten werden jedoch noch einige Jahre vergehen.

Bereits jetzt wird das Gelände aber schon nach verborgenen archäologischen Boden-Schätzen abgesucht. „So sorgen wir dafür, dass nichts zerstört wird, was bedeutend sein könnte“, erklärt die Pressesprecherin des BLB, Rebecca Keller. Außerdem wolle man durch die Vorbeugemaßnahmen verhindern, dass es bei den eigentlichen Bauarbeiten zu unerwarteten Verzögerungen komme.

Woher stammt überhaupt der „Verdacht“, dass sich auf dem Grundstück wichtige Bodendenkmäler befinden könnten? Der Grund liegt in bedeutenden Funden in unmittelbarer Nähe. „Auf dem Urmesstischblatt von 1841 ist hier in dem Bereich ein Feuchtgebiet eingezeichnet“, erläutert die Leiterin der Grabungsarbeiten, Dr. Aurelia Dickers von der Denkmalbehörde der Stadt Münster. Dies lasse wiederum die Vermutung zu, dass sich an der selben Stelle in noch früheren Zeiten ein See befand. Auf der jenseitigen Seite dieses Sees – heute etwas weiter in Richtung Telgte gelegen – habe man mehrere Funde aus mittelsteinzeitlicher Zeit gemacht. Dazu gehören etwa abgeschlagene Splitter von Feuersteinen.

„Diese Funde sind einer Zeit zuzuordnen, in der die Menschen noch Jäger und Sammler, also nicht sesshaft waren“, erklärt Dickers weiter. „Es wäre also durchaus denkbar, dass diese auch auf die andere Seite des Sees gewandert sein könnten.“ Und damit in den Bereich des heutigen Baugrundstücks.

Die Überprüfung dieser Möglichkeit geht zurzeit in einem aufwendigen Verfahren vonstatten: „Alle 25 Meter fertigen wir so genannte Suchschnitte an“, erläutert vor Ort der zuständige Grabungstechniker Peter Hessel. Dazu hebt ein Bagger mit einer zwei Meter breiten Schaufel flache Gräben aus. „Abgezogen wird nur der Pflughorizont“, erklärt Hessel, während er den frei gelegten Korridor Zentimeter für Zentimeter mit den Augen absucht. Sobald er auf dem gelblichen Unterboden Verfärbungen oder andere Auffälligkeiten entdeckt, sichert er mit Schaufel und Spatel die Bodenproben.

„Bislang haben wir noch keine Hinweise auf eine Fundstelle“, erklärt Aurelia Dickers. Möglicherweise sind die Steinzeit-Menschen also doch auf „ihrer Seite“ des Sees geblieben.