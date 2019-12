In der vergangenen Woche hat sich der Rat der Stadt Münster mehrheitlich für eine Vierzügigkeit des Gymnasiums Wolbeck ausgesprochen. Für die SPD ist die Fünfzügigkeit damit aber noch lange nicht vom Tisch – sie hängt das Thema weiterhin hoch auf. Jetzt schaltet sich sogar die Fraktionsspitze ein.

„Dieser Beschluss kann genauso schnell geändert werden, wie er zustande gekommen ist“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Münster, Dr. Michael Jung . „Für uns war diese Abstimmung erst der Anfang einer wichtigen politischen Debatte.“ Der Streit um die Zahl der Eingangsklassen ist für Jung eng verknüpft mit einer räumlichen Erweiterung des Schulzentrums.

„Wir machen uns große Sorgen um das Schulzentrum insgesamt – wir müssen raus aus dieser jahrzehntelangen Warteschleife“, erläutert die schulpolitische Sprecherin Doris Feldmann bei einem Pressetermin am Montagnachmittag. „Einige Containerklassen in Wolbeck werden demnächst volljährig“. Weitere Fertigbauklassen sind bereits beschlossen, ergänzt Sabine Metzler, die Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Südost.

„Container sind auch aus finanzpolitischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll“, sagt Jung und rechnet vor: Neun Millionen Euro wurden seit 2017 für Containerklassen in Münster ausgegeben. „Und das sind nur die Investitionskosten.“ Der Abbau und Betrieb seien da noch nicht einmal eingerechnet. „Mit dem Geld, dass für diese Provisorien ausgegeben wurde, hätte man längst etwas Festes bauen können.“ Jung schießt scharf gegen den Stadtdirektor: „Das ist keine Strategie. Thomas Paal ist die Mutter der Interrimslösungen.“ Mit den immer neuen Containern werde zudem der Platz für eine echte Erweiterung verbaut, ärgert sich Sabine Metzler.

Dass im Schulzentrum dringend neue Räume entstehen müssen, ist politisch unstrittig. Warum also die Erweiterung des Schulzentrum mit der Frage nach der Zügigkeit verknüpfen? „Der Stadtteil Wolbeck wächst. Da stellt sich sowieso die Frage nach der Zahl der Eingangsklassen“, sagt Jung.

Wäre eine Entscheidung für fünf Eingangsklassen in Wolbeck nicht schon eine vorgezogene Entscheidung gegen eine neue weiterführende Schule in Gremmendorf? Nein, argumentiert der Fraktionsvorsitzende: „Alleine mit der York-Kaserne bildet sich genug Bedarf für eine eigene weiterführende Schule in Gremmendorf.“ Ein neues Gymnasium, zum Beispiel auf dem heutigen Gelände der Westfalen AG, sei deswegen keine Konkurrenz für ein fünfzügiges Wolbecker Gymnasium.