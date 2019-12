Brand entstand durch Unachtsamkeit

Münster-Wolbeck -

„Kein Fremdverschulden“ steckt hinter dem Wohnungsbrand, zu dem am Sonntagmorgen die Feuerwehr an die Hiltruper Straße in Wolbeck ausrückte (unsere Zeitung berichtete). Auch ein technischer Defekt scheide als Ursache aus, erklärte Ralf Bleeck von der Polizei Münster auf Anfrage. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen. Wahrscheinlich sei Unachtsamkeit die Ursache des Schwelbrandes, bei dem die Bewohnerin ums Leben kam. Die 68-Jährige sei starke Raucherin gewesen, ergänzte die Polizei.