Münster-Wolbeck -

Es ist schon gute Tradition, dass die Karnevalsgesellschaft (KG) ZiBoMo ihrem Wappentier in der Vorweihnachtszeit einen Besuch abstattet. So erschien auch in diesem Jahr eine Wolbecker Abordnung bei Ziegenhalterin Margarete Peters-Hülsmann und ihren Ziegen in Telgte.