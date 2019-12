Der Sanitätsrat griff selbst zur Geige

Münster-Wolbeck -

„Oh komm, oh komm, Emanuel!“, klang es an Heiligabend aus dem großen, festlich im Jugendstil möblierten, von Gemälden, Geweihen und feinen Vitrinen umsäumten und mit Meißener Porzellan eingedecktem Speisesaal des Kurhauses von Dr. Wilhelm Lackmann an der Hofstraße. Der Sanitätsrat wies zu Beginn der Weihnachtsfeier nach seiner Begrüßung darauf hin, dass es ja noch Advent sei und dass deshalb zuerst das Adventslied gesungen werde. Der Hausherr persönlich griff dazu mit Verve zur Geige, erinnert sich Alfons Gernholt.