Mit dem fulminanten Marschblockauftritt aller Tanzgruppen wird das Programm des Hippenballs um 19.11 Uhr eröffnet. „Erleben Sie magisches Entertainment mit den Showacts von Chapeau Bas und ihr Spiel mit dem Feuer. Atemberaubend, akrobatisch und faszinierend. Partystimmung pur erwartet die Gäste, wenn das Andreas Gabalier-Double die Bühne betritt und mit großer Ähnlichkeit zum Original und sehr viel Charme das Publikum zu begeistern weiß“, heißt es in der Mitteilung der ZiBoMo .

Mit ihren Tanzauftritten werden die hinreißenden Wolbecker XXL-fen, das Tanzkorps Bechen und die Tanzgruppe Blau-Gelb mit ihrem Showtanz auf der Bühne zu erleben sein. Die ZiBoMo freut sich darauf, Prinz Thorsten II. und das Jugendprinzenpaar Lara Köttendrop und Jost Middendorf der Stadt Münster zu empfangen.

Die Karten für den Hippenball im Ziegenstall, für die Bocknacht am 31. Januar, sowie für die Zickensitzung am 1. Februar sind auf Grund der Platzreservierungen nur im Museum und online im ZiBoMo-Shop erhältlich. Weitere Öffnungszeiten für den Vorverkauf im Museum sind jeweils freitags von 15 bis 17 Uhr. Ab dem 6. Januar können Karten für den Jugendkarneval am 15. Februar (Samstag), den Frühschoppen am 16 Februar und die Zeltparty nach dem Umzug am ZiBoMo außer im Museum auch in den Vorverkaufsstellen Spiel + Freizeit Peppinghaus, Leseboutique Zumegen, beim Buchfink und Lotto-Toto Kahmann an der Wolbecker Straße 300 erworben werden.