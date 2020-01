Heißer Tanz auf dem Vulkan

Christiane Hagedorn (Gesang, Geige), Martin Scholz (Piano, Kornett, Percussion) und Dieter Kuhlmann (Kontrabass, Posaune, Saxophon) entführen in eine verrückte Welt zwischen aufstrebendem Fortschritt, dem Traum von Demokratie, einem neuem Frauenbild, Frivolität, entfesselter Kunst, Kriegstraumata, beginnender Radikalisierung und unbekümmertem Alltagsrassismus.

Eine wilde Zeit, in der musikalische Perlen entstanden wie „Veronika, der Lenz ist da“, „Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln“, „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“, „Alabamasong“ oder „Die Moritat von Mackie Messer“ – Songs die ein Spiegel ihrer Zeit sind, unterhaltsam, rasant, ironisch, beißend und alles andere als harmlos.

„Christiane Hagedorn haucht den alten Songs stimmgewaltig frisches Leben ein“, heißt es in der Pressemitteilung. „Sie füttert ihr Publikum mit kuriosen, teilweise grotesken Geschichten, die die Songs auf überraschende Weise kontrastieren.“ Dabei lasse sie auf subtile Weise Parallelen zu heute deutlich werden und zeichne so ein schillerndes Bild jener vergnügungssüchtigen Jahre am Rande des Abgrunds.

