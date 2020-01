Kein Bodendenkmal auf JVA-Gelände

Wie berichtet, ist geplant, auf einem rund 18 Hektar großen Grundstück nordöstlich der Kreuzung von Telgter Straße und Freckenhorster Straße Münsters neue JVA mit 640 Plätzen zu errichten. Eine Bauvoranfrage wurde von der Bezirksregierung bereits positiv beschieden. Doch zunächst wurde das Grundstück auf mögliche Bodendenkmäler hin untersucht. Dazu trug in den vergangenen Wochen ein Bagger in regelmäßigen Abständen streifenweise die oberste Bodenschicht des Geländes ab, die von Archäologen analysiert wurde. Hintergrund war, dass in der Nähe mehrere Funde aus mittelsteinzeitlicher Zeit aufgetaucht waren, etwa abgeschlagene Splitter von Feuersteinen. Die Vermutung lag nahe, dass auch auf dem JVA-Gelände „verborgene Schätze“ schlummern könnten. Dies scheint nun nicht der Fall zu sein.

Wie geht es dann weiter? Das Verfahren zur Vergabe eines Generalplaners sei abgeschlossen, heißt es von Seiten des BLB. Die Detailplanung habe begonnen und man führe Vorabstimmungen mit der Stadt Münster zu Fragen der Versorgung und der verkehrlichen Erschließung der JVA durch.