Dunkel war’s, der Mond schien helle, da bildete sich eine Schlange vor der Grundschule Wolbeck-Nord: eine überraschend lange, letztlich zu lange Reihe an Kindern.

Denn die „Sports Night“ der Sportjugend des TV Wolbeck für Grundschulkinder hatte kaum begonnen, da war die Turnhalle schon voll. So konnten die Organisatoren etwa 30 Kinder nicht hin­ein­lassen.

„Damit haben wir nicht gerechnet“, sagte Vanessa Hilgensloh . Die letzte Sportnacht hatte im Oktober 2016 am Schulzentrum Wolbeck stattgefunden. Und da waren deutlich weniger als 20 Kinder gekommen, „eine schlechte Resonanz“. Die Sportjugend hatte daraufhin auch aus diesem Grund etwas „kürzer getreten“.

Diesmal hatten Vanessa Hilgensloh, Laura Karrengarn, Svenja Bellmann und weitere insgesamt zehn Helfer alle Hände voll zu tun.

Da ist einem Jungen jemand auf den Fuß getreten, hier hatte sich ein Mädchen in Ellenbogen gestoßen – das Kühlpack wanderte hin und her, bis die Kinder sich wieder in den Trubel stürzten. Oder lila Turnschuhe waren urplötzlich verschwunden – und jemand hatte geschubst.

Das große Angebot lockte mächtig. Durch das Halbdunkel zuckten die Spots einer Party-Beleuchtung, warfen ein zusätzliches Schlaglicht auf ein Trampolin, zwei Schaukeln, eine Krokodil-Hüpfburg. Hier war eine große Matte auf Bällen gelagert, was die Kinder als Herausforderung zum Balancieren annahmen, dort lag eine Matte auf Rundhölzern und schoss schlitternd über den Hallenboden.

Über einen Barren war eine große Matte gelegt – eine kleine Rutsche. Auch andere Gelegenheiten zum Bewegen waren mit vorhandenen Mitteln gestaltet. Mehrere Kinder fragten nach, wann sie denn das Kletternetz benutzen könnten.

Plötzlich kehrte binnen einer Minute Stille ein in der Halle, in der die Lichter wieder an waren: Vanessa Hilgensloh hatte alle Kinder um sich versammelt und teilte einige Regeln mit.

Der große Andrang mag wohl auch am neuen Ort gelegen haben – für viele junge Familien in neuen Wolbeckern ist die Grundschule Nord bequemer zu erreichen. Nun sind die Aktiven der Sportjugend motiviert – aber Hilgensloh macht auch deutlich, dass sie dringend Nachwuchs bräuchten.

Da seien alle Jugendlichen ab einem Alter von 14 Jahren gefragt. „Ohne Sportjugend würde es die Sportnacht nicht geben“, sagt sie und wirbt um Unterstützung. Nicht ganz einfach ist es, einen Termin in einer Turnhalle zu finden. Diesmal hatten Judoka und Grammatiker auf ihr Training verzichten müssen.