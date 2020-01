Drei Frauen allein unter 62 Schülern

Für den einen war die ehemalige Gartenbauschule an der Münsterstraße die „Kinderstube“; für die andere war sie ein vielseitiger, sich wandelnder Arbeitsplatz: Horst Niggestich und Sieglinde Stratmann tauchten am Donnerstagmorgen im Gespräch mit Georg Rölver und unserer Zeitung tief in die Geschichte eines Gebäudes ein, das lange Zeit eine prägende Rolle in Wolbeck einnahm. Anlass für das Gespräch: die Ausstellung, die zurzeit im Achatius-Haus zu sehen ist und deren Exponate Rölver zusammengetragen hat.

Horst Niggestich wuchs mit seinen zwei Geschwistern gleich neben der Gartenbauschule auf, die damals eines der wenigen Gebäude dort überhaupt war. Richard Badke, er wurde 1947 Schuldirektor, war wohl bekannt. Niggestichs Mutter absolvierte dort, wie damals üblich, eine Lehre als Haushaltsgehilfin; die Kinder der Nachbarschaft sorgten für manches zerbrochene Fenster in der Schule. Was nicht mit einem Fußball geschah, stellt Horst Niggestich klar: „Wir waren bitter arm“, es gab weder Fußball noch Fußballschuhe. Der Direktor wollte ihn gern zum Gärtner ausbilden lassen, doch Niggestich vermied das. Er wurde Kaufmann.

Der 1937 Geborene erinnert sich noch an Baracken der Wehrmacht auf dem Gelände der Schule, das Dach einer Hütte diente wohl der Fliegerabwehr.

Im Krieg wuchs an der Schule vor allem Gemüse – „Schüler hatte der Direktor keine mehr“, erzählt Niggestich. Die meisten Straßen waren nur Feldwege; der Gräfin von Merveldt sei einmal auf der Fahrt nach Münster die vierspännige Kutsche zu Bruch gegangen. Später bot die Schule Pflanzen zum Kauf an, „mit Schlangestehen“, erinnert sich Horst Niggestich.

Die spätere Gärtnermeisterin Sieglinde Stratmann ging mit 14 in die Lehre, sie kam aus Hamm 1963 an die Meisterschule. Zusammen mit einer Frau aus Schöppingen und der Nonne Schwester Petra war sie allein unter 62 Schülern ihrer Klasse. Später wurde sie dort Versuchstechnikerin – und vieles mehr. Sie arbeitete zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit und für Bundesgartenschauen.

Die Gärtner-Feiern „waren immer topp“, sagt Niggestich, und das Winterfest war laut Sieglinde Stratmann ein „Heiratsmarkt“ – der Ehemaligen-Verein, für den sie bis 2006 aktiv war, zählte 25 bis 30 Ehepaare mit Wolbecker Anteil.

Die Anzahl der Übernachtungsgäste ließ später deutlich nach: „Da hatten die Schüler Autos“, erzählt Sieglinde Stratmann. „80 Prozent sind gefahren.“ Zuvor hatten viele Wolbecker ihr Häuschen auch damit finanziert, dass sie Zimmer vermieteten oder Kostgänger aufnahmen.

Die Zahl der Frauen wuchs ständig in der Schule. Ein Einschnitt war der Umzug an die Münsterstraße 62-68. Die Schüler belebten Wolbeck und Umgebung – auch die Ende der 60er Jahre noch 17 Kneipen bei 3000 Einwohnern. Man zog abends zum „Tanneneck“ und zu „Borghorst“. Eine andere Einrichtung, die Menschen von außerhalb und Arbeitsplätze brachte, war das Kurhaus.

Die Ausstellung mit von Georg Rölver zusammengetragenen Exponaten ist im Achatius-Haus, Münsterstraße 24, noch bis Ende Februar zu sehen.