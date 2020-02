Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer an der Münsterstraße in Wolbeck die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei war er um 15.09 Uhr mit seinem Container-Lkw in Richtung Freckenhorster Straße unterwegs.

Beim Abbiegen verlor der Fahrer der Kontrolle und landete im Graben. Der Lkw kippte dabei auf die Seite. Der Fahrer wurde laut Polizeibericht mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münsterstraße ist aktuell gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird der Lastkraftwagen mit Hilfe eines Krans geborgen.