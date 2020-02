Am Donnerstag hatte die Awo in Wolbeck zum Rudelsingen mit der Musikgruppe „Unter Hundertjährige SängerInnen“ (UHU) aus dem Raum Steinfurt ins Achatius-Haus eingeladen. Die Musiker möchten anderen Menschen Freude bringen. „Das ist voll gelungen, sie begeisterten mit ihrem breiten Liederrepertoire“, teilte am Freitag Marianne Jaehnike-Köstens für die Awo mit.

Zur Einstimmung wurde im voll besetzten Saal des Achatius-Hauses das Lied „Die Gedanken sind frei“ gesungen. Viele Lieder waren bekannt und wurden von den Gästen laut mitgesungen. Nachdenklichkeit entstand im Hinblick auf die Inhalte des Antikriegsliedes „Zogen einst fünf wilde Schwäne“.

Jaehnike-Köstens berichtet weiter: „Christel Kasper aus Wolbeck, 80 Jahre, stand irgendwann mitten unter den UHUS und trug mit ihnen gemeinsam ,Dat du min Leevsten büst‘ vor.“ „Das war soooo schön“, hätten Gäste über den gesamten Nachmittag gesagt.