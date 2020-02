Die Mischung macht‘s

Zum sogenannten „Seniorenkarneval“ kommen nicht nur Senioren, sondern auch viele Familien mit kleinen Kindern und Bewohner von Einrichtungen wie dem Haus Wolbeck. Die Veranstaltung der Arbeiterwohlfahrt und der KG ZiBoMo war auch diesmal bestens besucht. Erneut konnte man sich darauf verlassen, dass gerade die Menschen mit Behinderungen sich fröhlich und freundlich einbrachten.

Hier als Vortänzer, dort als Besucher auf der Bühne. Die Mischung machte es möglich, dass schon beim Wolbeck-Lied des Hippenmajors die Wogen hoch schlugen.

Awo und ZiBoMo feiern Seniorenkarneval 1/11 Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt: Die XX-Elfen kämpften in ihrem Superhelden-Musical um die Zukunft des Karnevals. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt: Die XX-Elfen kämpften in ihrem Superhelden-Musical um die Zukunft des Karnevals. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt: Die XX-Elfen kämpften in ihrem Superhelden-Musical um die Zukunft des Karnevals. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt: Die XX-Elfen kämpften in ihrem Superhelden-Musical um die Zukunft des Karnevals. Foto: Hasenkamp

Besonders für kleine Kinder gab es viel zu sehen, zum Beispiel den Marschblock der ZiBoMo-Tanzgruppen. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Reichlich Programm beim Seniorenkarneval im Festzelt. Foto: Hasenkamp

Strahlende Kinderaugen gab es zuhauf, denn die Tanzgruppen kamen im Marschblock, die Damen der kfd zeigten sich als „Hupfdohlen“ auf die Bühne, es gab einen Tanz zur Musik aus „Grease“ und gleich zwei Showtänze, nämlich von den Little Sunshines und den Teens. Obendrauf kam der Tanz der „Funky Movements“ und der Besuch des einstigen Kinderprinzen von Amelsbüren, besser bekannt als Prinz Karneval von Münster. Die Garde der ZiBoMo geleitete ihn und seine Adjutanten auf die Bühne zum fröhlichen Frotzeln mit Hippenmajor Klaus III. Kramer und zum Singen. Gänsehaut gab es dann beim Ringen um die „Schlüsselgewalt“ im Karneval – der böse „Joker“ und seiner Kumpanin bedrohten nichts Geringeres als den Karneval. Zum Glück traten in diesem furiosen Musical einige Superhelden zum Zweikampf an.