Dem Kiebitz auf kluge Weise helfen

Der Flächenverbrauch ist schon jetzt groß: Rund 18 Hektar, die zurzeit landwirtschaftlich genutzt werden, sollen dem Bau des neuen Gefängnisses nordöstlich von Wolbeck zum Opfer fallen. Das entspricht fast 20 Fußballfeldern. Aber das ist noch längst nicht alles. Zusätzlich schreibt das Gesetz weitere Ausgleichsflächen an anderer Stelle vor.

Diese Bereiche möglichst klein zu halten, dafür machen sich der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) sowie der münsterische Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Nacke und weitere Mitstreiter stark. Wie es scheint, mit Erfolg. Denn auf dem Tisch liegt nun ein „flächensparendes Kompensationsmodell“. Damit soll unter anderem dem Kiebitz auf kluge Weise geholfen werden, ohne viel Raum zu beanspruchen.

Der WLV hatte Fachleute von der „Stiftung Westfälische Kulturlandschaft“ ins Boot geholt, die sich seit Jahren mit entsprechenden Konzepten beschäftigen. Gemeinsam entwickelte man eine „sinnvolle und kostengünstige Alternative“ für die Kompensation des Gefängnisbaus. Dieses Konzept wurde dann von Nacke und seinen Landtagskollegen Hennig Rehbaum, Simone Wendland und Daniel Hagemeier unterstützt und im Landtag durchgesetzt. Die Folge: Der Gefängnis-Bauherr (Bau- und Liegenschaftsamt NRW) wird verpflichtet, bei der Kompensation flächensparend vorzugehen.

Auch Sonja Friedemann begrüßt diesen Schritt. Die Geschäftsführerin des landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster ist eine große Befürworterin flächensparender Modelle, die etwa in „produktionsintegrierten Maßnahmen“ bestehen können. Diese hätten viele Vorteile, bekräftigt sie. Dabei würde nicht eine große, sondern es würden mehrere kleinere Flächen genutzt, und zwar ganz in der Nähe des Bauprojekts. Also dort, wo eine bestimmte Tier- oder Pflanzenart auch zu Hause ist. „Im Falle des Gefängnis-Baus sind dies besonders der Kiebitz und die Feldlerche“, so Friedemann.

Konkret könnten Landwirte etwa Rand- oder nicht so fruchtbare Teilflächen ihrer Äcker zur Anlage ökologisch wertvoller Biotope bereitstellen. Der Rest bleibe für sie weiter wie bisher nutzbar. Auch mehrere Landwirte könnten sich zusammentun und wechselweise Flächen zur Verfügung stellen. Diese Bereiche würden dann ganz gezielt für die jeweils bedrohten Tier- und Pflanzenarten genutzt. Qualität statt Quantität, so die Devise.

Im Falle des Kiebitzes könnte man beispielsweise so genannte „Blänken“ in Wiesen anlegen, sprich Tümpel, an denen Insekten als Futter für die bedrohte Vogelart gedeihen. Auch „Feldvogelinseln“ seinen denkbar, also freie Bereiche inmitten von Äckern, die der Kiebitz als Lebensraum bevorzugt. In der Nähe könnten Blühstreifen den Küken Sichtschutz und Nahrung bieten.