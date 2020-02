Die Mitgliederversammlung der Grünen hat ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlkreise und die Bezirksvertretung im Südosten bestimmt. Im Bezirk Münster Südost tritt für Angelmodde Anja Tepe an, für Gremmendorf Christine Schulz und für Wolbeck Dirk Wimmer . Dies teilen die Grünen in einer Pressenotiz mit.

Alle drei sind bisher Mitglieder der Bezirksvertretung Südost und treten auch dafür wieder an. „Münster Südost wird in den nächsten Jahren einer der spannendsten Bezirke in Münster sein. „Mit der Reaktivierung der WLE und der Öffnung der ehemaligen York-Kaserne werden zwei Mammutprojekte umgesetzt, denen jahrelange Planung voraus ging“, so die Pressemitteilung. „Der neue JVA-Standort in Wolbeck wird weitere Herausforderungen mit sich bringen“, so Dirk Wimmer. Die Konversion der ehemaligen Britenkaserne, die Aufgabe des Betriebsgeländes der Westfalen AG sowie weitere neue und große Wohngebiete werden im Südosten für einen gewaltigen Bevölkerungszuwachs sorgen.

„Der Südosten ist durch seinen alten Baumbestand und seine umgebende Parklandschaft besonders schön und wir wollen, dass er so bleibt. Wir setzen uns für eine Baulandentwicklung mit Augenmaß ein“, ergänzt Anja Tepe. „Nicht jede Fläche eignet sich zur Bebauung. Unsere Grünzüge und Landschaftsschutzgebiete müssen konsequent vor Bebauung geschützt und dem allgemeinen Flächenfraß Einhalt geboten werden, damit die Lebensqualität im Bezirk nicht verloren geht.“

Weitere Themen wie der Ausbau von ÖPNV und Radverkehr sowie der Baumschutz stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda der Grünen.

Für die Bezirksvertretung Südost bestätigte die Mitgliederversammlung die bereits im Januar vor Ort aufgestellte Wahlliste mit insgesamt 14 Kandidaten und Kandidatinnen: Anja Tepe, Dirk Wimmer, Christine Schulz, Ralph Buzug, Daphne Wurzbacher, Mirko Kopittke, Bernd Korthals, Thomas Burhans, Eduard Traxmandl-Runge, Andreas Gottschalk-Lutter, Matthias Rüter, Martin Berg, Christoph Macholz und Thomas Brüninghaus.