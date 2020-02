Leichtathletik mit dem Hund

Freundlich wirkt der sechsjährige Sundance trotz seiner dunklen Maske. Erwartungsvoll spitzt er seine Ohren und wartet auf ein weiteres Kommando seines Frauchens. Für ihn eine leichte Übung, denn er weiß, was man von ihm erwartet.

„Sitz!, Platz!, Fuß!“, sind Grundelemente der Hundeerziehung, die schon bei einem Welpen erlernt werden sollten, möchte man Freunde an seinem Hund haben. Beate Oertel , die regelmäßig auf dem Hundesportplatz am Alten Postweg trainiert, hat eine intensive Beziehung zu ihrem Tervue-ren, einem Belgischen Langhaarschäferhund. Sie hat ihn als Welpen bekommen und daher Gelegenheit gehabt, ihn von Grund auf zu erziehen. Reichlich Erfahrung mit Hunden hat die 38-Jährige mittlerweile. Fünf Hunde verschiedener Rassen und auch Mischlinge hat sie bei sich gehabt. Zur Zeit teilt sie drei Hunde mit ihrer Partnerin Heike Appelbaum , die sie beim Training und auch bei Turniersport-Wettkämpfen begleitet.

Durch das Miteinander mit Hunden weiß Beate Oertel, worauf es bei der Hundeerziehung ankommt. So werden schon früh neben dem Grundgehorsam Alltagssituationen geübt, wobei die Beziehung zum Hundeführer gestärkt wird. „Gut ist es, wenn ein Hund einen Spiel- oder Jagdtrieb hat“, sagte die Hundesportlerin und Geoinformatikerin. Belohnungen helfen bei einem gut ausgeführten Kommando. Sei es, indem der Hundelehr-ling ein Spielzeug oder ein Leckerli bekommt oder seine Bestätigung durch den so genannten Clicker erhält. Wichtig sei, dass der Hund sich unterordnen kann. Ist die Beziehung zu seinem Halter gut, sei es kein Problem, schließlich möchte er gefallen.

Grundvoraussetzung für die Ausübung der Hundesportarten ist die klassische Basisausbildung zum Begleithund. Also „Sitz!, Platz!, Fuß!“, wobei der Hund immer nah beim Menschen sein muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Hund immer der Erste sein will, auch im Hundesport. Wichtig ist auch, dass der Richter oder Prüfer den Hund anfassen kann, um beispielsweise den Chip zu lesen.

„Grundsätzlich bringen alle Hunderassen die nötige Motivation mit sich, ob Hof-, Jagd- oder Second-Hand-Hund“, sagte Beate Oertel. Sie begeistert sich seit nunmehr 15 Jahren für den Turnierhundesport, kurz THS ge-nannt. „Das ist Leichtathletik mit dem Hund“, weiß sie um diese anspruchsvolle Sportart. Diese ist nicht zu verwechseln mit der bekannten Disziplin Agility, bei der lediglich der Hund die geforderten Hindernisse bewältigen muss und der Hundeführer die geforderten Kommandos gibt. Als bekannteste Disziplin des THS gilt der Vierkampf.

Hier kommen der klassische Gehorsam, der Hürdenlauf über sechs Hindernisse, ein 75-Meter-Slalomlauf mit sieben Slalomtoren und ein weiterer mit acht Geräten ins Spiel. Da sollte der Wettkampfteilnehmer schon eine gewisse Sportlichkeit mitbringen. So trainiert Beate Oertel fast jeden Tag mit und ohne Hund. Sie trainiert im Fitnessstudio, joggt und fährt Rad, wobei sie jeweils dienstags ab 19 Uhr an den Trainingseinheiten auf dem Hundesportplatz am Alten Postweg teilnimmt. Allein auch der sozialen Kontakte wegen. Dort trainieren Hundesportler aller Altersklassen von den Jugendlichen bis zu den Senioren. Auch eine über Sechzigjährige ist voll dabei und erfolgreich. Sie war früher Triathletin.

An etwa fünf THS-Turnieren im Jahr nimmt die Warendorferin teil, um Qualifikationspunkte für die Deutsche Meisterschaft zu sammeln. So wurde Beate Oertel letztes Jahr Deutsche Vizemeisterin und Anfang Februar vom Landesverband zu Westfalens Hundesportlerin des Jahres 2019 geehrt.