Die „ZiBoMo-Enterprises“ heimsten den Preis der Alten Räuber für die beste Fußgruppe im ZiBoMo-Umzug ein. Die Jury kam zu dem Ergebnis, „dass eigentlich alle Fußgruppen den Preis verdient hätten“. Die Enterprises stachen mit Queen Elisabeth II. und den Royal Guards mit Bärenfellmützen jedoch heraus, so dass sie den Preis aus den Händen von Räuberhauptmann Rainer Schulz vorn, (2.v.l.), Ehrenräuber und ZiBoMo-Präsident Torsten Laumann (vorn, l.), Hippenmajor Klaus III. Kramer (vorn, 2.v.r.) sowie von Ehrenräuber und Oberbürgermeister Markus Lewe (vorn, r.) entgegennahmen. Anschließend war Party in der Räuber-Dependence „Klamm & Heinrich“, bei der 1250 Euro für das Spendenprojekt „Sportpaten“ gesammelt wurden, das motorische, emotionale und soziale Fähigkeiten von Kindern stärken will.

Foto: Wolfram Linke