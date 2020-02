„Hat Gott eine Krämerseele?“, zählt er wie ein Buchhalter Sünde und Gutes – entscheidet die Schlussabrechnung, ob ein Kind geliebt wird? Mit diesem Gottesbild fühlte sich Lisa Kötter , Mitgründerin der Initiative „Maria 2.0“, in ihrer katholischen Erziehung konfrontiert. Und davon handelte ihr Fasten-Impuls, der erste der diesjährigen Predigt-Reihe in der St.-Nikolaus-Kirche.

Mit einem Gurkenglas zeigte Kötter, wie das aussah: für Böses ein Karo auf der linken Seite, für gutes ein Herz auf der rechten Seite. „Und das war dann die Kinderseele, das kleine karierte Herz. Was für ein Gottesbild.“ Wenn man Schlechtes ertrug, war das brav, „aber wenn ich meine Ohnmacht herausschrie“ war das eine Sünde. So sei Gott wie ein Krämer gewesen, vor dem ein Kind um Gunst und Liebe buhlen muss. Vor den Eltern auch. Unrecht schlucken, Bescheidenheit vorspielen. Sei das nicht, fragte Kötter, „zu viel Kreuz, zu wenig Auferstehung?“ „Ich leide, ich glaube – also werde ich geliebt.“ Aber „mit dieser Richtschnur fesseln wir uns“ – und zwar an „Menschenmacht, Klerikalismus und männerdominierte Strukturen aus dem 19. Jahrhundert“. Dabei habe „Jesus uns den Schlüssel gegeben zum Reich Gottes“.

Hier liege ein „neuer Begriff von Freiheit; man solle „Jesus von Nazareth mehr glauben als machtbesessenen Männer“. „Was für ein Blühen könnte sein“, hofft sie auf Veränderung. Doch „dazu braucht es Frauen und Männer.“

Der Pfarrer von St. Nikolaus Münster, Jörg Hagemann, dankte Kötter und forderte sie auf, weiterzumachen. „Bringen Sie uns durcheinander“, „seien wir jesuanisch, denn das ist unser Fundament“. Auch hierfür gab es kräftigen Applaus im gut besuchten Gottesdienst.

Die Reihe der Fastenpredigten läuft jeweils donnerstags bis zum 26. März. Am nächsten Donnerstag (5. März) spricht Professorin Marianne Heimbach Steins vom Institut für christliche Sozialwissenschaft an der WWU Münster. Die Reihe ist Teil des spirituellen Angebots der Fastenzeit.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich 28 Frauen und drei Männer im Pfarrsaal, um über weitere Schritte im Sinne von „Maria 2.0“ in der Gemeinde zu sprechen. Betont wurde dabei, dass die Bewegung eine weltweite sei. Am 8. März führt ein Sternmarsch zum Domplatz, auf dem am 10. Mai eine Mahnwache stattfindet. Um die Anliegen von „Maria 2.0“ und die Rolle der Frau sichtbarer zu machen, sollen weiße Stoffe benutzt werden. Das Treffen hatten Frauen aus St. Ida organisiert. Ein weiteres Treffen soll es im Anschluss an die nächste Fastenpredigt geben.