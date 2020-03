„Wir probieren derzeit einiges neu aus“

Die Corona-Krise weckt vielfach Ängste und Unsicherheit. Gerade in solchen Situationen rücken die Menschen gern näher zusammen – in der Gesellschaft und auch in den Glaubensgemeinschaften. Genau dies ist zurzeit bekanntlich nicht möglich. Über diese Zwickmühle sprach unsere Redakteurin Iris Sauer-Waltermann mit dem leitenden Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Nikolaus Münster, Stadtdechant Jörg Hagemann.

Gottesdienste und Gruppentreffen fallen aus, die Menschen sind isoliert.Was heißt das für die „Gemeinschaft der Gläubigen“?

Pfarrer Jörg Hagemann: Die Pfarrei bietet in dieser außergewöhnlichen Zeit neue Wege, um mit den Menschen im Südosten Münsters in Kontakt zu bleiben. Besonders möchte ich auf das „Notfallhandy“, 0151 / 42 64 89 20, verweisen. Hier ist über 24 Stunden ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin zu erreichen. Auch werden wir bald eine Telefonnummer bekannt geben, wo Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen zusammen gebracht werden, die Hilfe anbieten möchten. Auf unserer Homepage (www.st-nikolaus-muenster.de) werden Infos bereitgestellt, wie wir in unterschiedlichen Situationen zueinander kommen können.

Was ist mit den Menschen, die nicht digital unterwegs sind, vor allem den Älteren?

Hagemann: Für die Menschen, die nicht digital leben können oder möchten, bereiten wir gerade ein Infopapier vor.

Wir befinden uns in einer völlig neuen, unbekannten Situation. Welche Folgen ergeben sich daraus speziell für Christen?

Hagemann: Auch Christinnen und Christen macht diese Situation Angst. Und mancher würde sich gern zum Gebet versammeln. Das geht leider im Moment nicht.

Was bieten Sie statt dessen an?

Hagemann: Bistumsweit, und auch in ökumenischer Zusammenarbeit, werden nun täglich in Münster um 19.30 Uhr die Glocken all unserer Kirchen läuten. Vielleicht mag man sich dann durch das Beten eines Vaterunsers im Gebet verbunden sehen. In unserer Pfarrei werden wir auch freitags um 15 Uhr die Glocken läuten.

Wozu dient das 15-Uhr-Läuten?

Hagemann: Wir möchten dieses Geläut als Gedenken für die Menschen verstehen, die in dieser Woche verstorben sind. Damit wollen wir uns aber auch mit all den Wünschen und Nöten in unserer Pfarrei verbunden wissen.

Wie können Christen sich zurzeit spirituell verhalten? Und wie im Alltag?

Hagemann: Hilfe können die unterschiedlichen digitalen Angebote sein, gerne verweise ich an den Predigtpodcast unser Pfarrei. Wir werden dort weiter sonntags Predigten ins Netz stellen. Am vergangenen Wochenende bin ich schon dazu übergegangen, den Podcast durch Fürbitten, etwas Musik und einen Segen zu erweitern. Wir probieren vor Ort – aber auch in Stadt und Bistum – einiges neu aus. Auf unserer Homepage besteht die Möglichkeit, Fürbitten einzutragen. Diese werden unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger in ihre ganz unterschiedlichen Gebetsformen hinein nehmen.

In welcher Form finden Gottesdienste statt?

Hagemann: Ich selbst werde täglich um 18 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr nicht öffentlich Gottesdienst feiern, da nehme die Fürbitten und die so genannten Intentionen unserer Pfarrei mit in mein Gebet.

Wo bekommt man Infos zum Gemeindeleben?

Hagemann: Es wird einen Newsletter geben, der über alle Angebote informiert. Und eben auch ein analoges Format, einen Flyer auf Papier, der Informationen weiterträgt. Wo diese ausliegen werden, ist noch nicht geklärt.

Trauungen und Taufen finden vorerst nicht statt, Beerdigungen nur in eingeschränkter Form. Was bedeutet das für die Familien?

Hagemann: Die Einschränkungen sind groß, so groß wie es die meisten von uns noch nie erlebt haben. Wir versuchen trotz aller Distanz, die wir wahren müssen, und allen Einschränkungen, die notwendig und richtig sind, so nah als möglich bei den Menschen zu bleiben. Aber eben anders als sonst. Für die Zeit nach den Einschränkungen werden wir sicher Formen finden, wie der Verstorbenen, so die Familien dies wünschen, nochmals in aller Öffentlichkeit gedacht wird.

Wie wird Ostern gefeiert?

Hagemann: Sicher ist, dass es zu Osten und auch in der Karwoche keine öffentlichen Gottesdienste geben wird. Im Moment höre ich, dass an ganz unterschiedlichen Stellen versucht wird Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Tage, die ja für uns als Christen so wichtig sind, etwa im Fernsehen mitzufeiern. Sicher werden dazu Gottesdienste im Internet gestreamt. Vermutlich wird es auch ein landesweites österliches Läuten unserer Glocken geben. Es wird ganz anders sein, es wird uns verändern, aber ich glaube, wir werden Ostern feiern.

Wie sehen sie die momentanen Schutzmaßnahmen?

Hagemann: Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Schutzmaßnahmen gerade auch aus Solidarität für die Älteren oder Kranken sehr sinnvoll und sehr notwendig sind. Ich appelliere sehr an alle, zu Hause zu bleiben, wo immer das geht. Nur so können wir die Ansteckungszahlen herauszögern. Bleiben wir zu Hause, damit die, die für uns in den medizinischen Bereichen arbeiten, so Unterstützung bekommen.

Welche Veranstaltungen finden noch statt?

Hagemann: In unserer Pfarrei fallen alle öffentlichen Veranstaltungen in unseren Gebäuden aus, alle Gottesdienste, alle gesellschaftlichen und alle caritativen Veranstaltungen. Die einzige Ausnahme ist im Moment die Tafel, die in unserem Pfarrheim Obdach bekommen hat. Und es gibt eine Caritasstunde am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr im Pfarrheim in Wolbeck.