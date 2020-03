Einen Einsatz hatte die Feuerwehr am Sonntag (22. März) in Wolbeck. In einer kleinen Werkstatt war ein Feuer ausgebrochen, die Wehrleute waren kurz danach am Einsatzort. Da es sich lediglich um einen geringfügigen Vorfall handelte, konnten die Kräfte schnell helfen und wieder abrücken, bestätigt die Feuerwehr.