Der TV Wolbeck will Menschen helfen, die bedürftig oder vorerkrankt sind oder die wegen gesundheitlicher Einschränkungen in Corona-Zeiten Unterstützung brauchen. „Alle, die zur Risikogruppe gehören oder nicht selbst einkaufen können, werden ab sofort vom Bufdi-Express unterstützt“, so der TV Wolbeck. „Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, erreicht uns montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter 0 25 06/30 21 02 oder unter Info@tvwolbeck.de.“ Dort gibt es auch nähere Infos. Natürlich werde alles unter geltenden Hygieneregeln und der Beachtung des Kontaktverbots erledigt. Geliefert wird in Wolbeck und Angelmodde-Dorf.