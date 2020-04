Von der kommenden Woche an werden auf der Ortsumgehung Wolbeck (L 585) Fahrbahnschäden beseitigt. „In verschiedenen Fahrbahnbereichen müssen Mängelbeseitigungsarbeiten ausgeführt werden“, teilt der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Für die Arbeiten in vier einzelnen Bauphasen würden unterschiedliche Sperrungen und Umleitungen eingerichtet.

Die erste Bauphase startet am Montag (6. April). Auf der gesamten Strecke der L585 zwischen Eschstraße und dem Kreisverkehr Steintor kommt es bis Mittwoch (8. April) zu Behinderungen durch Tagesbaustellen. In den einzelnen Bereichen wird mit Hilfe einer Baustellensignalanlage, in halbseitiger Bauweise, der Asphalt saniert.

Daran schließt direkt die zweite Bauphase bis Donnerstag (9. April) an. Für die anfallenden Arbeiten wird die Auf- und Abfahrtsrampe zwischen der Straße „Am Angelkamp“ und der Umgehungsstraße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über den Anschluss der Hiltruper Straße mit der Umgehungsstraße.

Direkt nach Ostern wird für die dritte Bauphase (14. bis 17. April) die Straße „Am Steintor“ zwischen dem Kreisverkehr und dem Ausbauende Richtung Wolbeck komplett gesperrt. Hier wird eine Umleitungsstrecke über die L585 sowie die Hiltruper Straße (K37) durch Wolbeck ausgeschildert.

Abschließend wird noch in der vierten Bauphase der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr Hiltruper Straße und dem Kreisverkehr Steintor für zwei Tage voll gesperrt. Je nach Baufortschritt und Witterungsverhältnissen können sich die geplanten Zeiten etwas verschieben, so der Landesbetrieb Straßenbau abschließend.