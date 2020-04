Conny Schnell leitet die Bezirksverwaltungen Münster-Ost und -Südost. Während sie normalerweise eine Wochenhälfte in Handorf und die andere in Wolbeck verbringt, konzentriert sie sich momentan auf Handorf. In Wolbeck übernimmt solange Kollegin Juliana Frankowsky-Hillen. Ein „Mehr an Zeit“ kann sie bei einer vollen Stelle kaum verzeichnen.