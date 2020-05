Nachdem insgesamt sechs Corona-Fälle in der Hauptschule Wolbeck bekannt geworden waren, hat der Krisenstab der Stadt Münster, wie berichtet, die sukzessive Testung aller rund 300 Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte der Einrichtung angeordnet. Die erste Testreihe mit gut 30 Personen wurde am Mittwochvormittag durchgeführt. Alles sei reibungslos verlaufen, berichtete anschließend Dr. Peter Noch vom Gesundheitsamt der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung. Er denke nicht an einer große Anzahl von neu Infizierten, erklärte der Mediziner.

Den Anfang der Tests machten am Mittwoch die Schüler und Schülerinnen der Klasse 8 b. Deren Eltern waren bereits im Vorhinein darüber informiert worden. Zur Durchführung der Probenentnahmen stand ein großes Aufgebot an Helfern bereit. „Unter anderem waren 14 Mitglieder der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz“, erläuterte Jörg Rosenkranz von der Feuerwehr Münster. Dazu kamen Mitarbeiter des Gesundheits- und des Ordnungsamtes der Stadt.

Die Helfer wachten darüber, dass die Getesteten jeweils zwei Wattestäbchen mit Proben aus dem Rachen- und dem Nasenraum abgaben, und sorgten für die Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln. Die Proben wurden anschließend ordnungsgemäß beschriftet und verpackt. Sie werden zurzeit im Labor untersucht, die Ergebnisse sollen am Freitag feststehen. Am Freitag sollen auch die übrigen rund 260 Tests durchgeführt werden. Dafür werden noch einmal zahlreiche Helfer bereit stehen.

Die Gruppe der Personen, die in der Schule mit dem Kreis der vier infizierten Schülern und den zwei Lehrerinnen Kontakt hatten, sei weitgehend eingrenzbar, teilt die Schule in einem Elternbrief mit. Die Infizierten befinden sich in Quarantäne. An eine Testung von Schülern und Lehrern der benachbarten Realschule und des Gymnasiums ist weiterhin nicht gedacht. Die Schulen seien räumlich voneinander getrennt, der Kontakt der Schüler sei relativ gering, hieß es. Der bereits wieder angelaufene Unterricht an der Hauptschule soll zunächst planmäßig fortgesetzt werden. Weitere Maßnahmen hängen von den Testergebnissen ab.