200 Meter lang ist die am Donnerstag eingerichtete Einbahnstraßenregelung an der Hiltruper Straße. Autofahrer müssen weite Umwege zu den Versorgungsmärkten in Kauf nehmen:

Nach 1,1 Kilometern auf dem Berler Kamp erreicht man die Umgehungsstraße. Gut 800 Meter weiter kommt schon die Ausfahrt Hiltruper Straße. Nach 3,1 Kilometern ist man am Ziel.

Was lernt man dabei? Wolbeck besitzt einen großen Kreisel und eine eigene Umgehungsstraße – was für einen Stadtteil schon eine ganze Menge ist. Nein, in erster Linie lernt man: Kleinere Einkäufe lassen sich am besten mit Fahrrad erledigen.

Das geht nicht nur schneller, ist obendrein auch noch gesünder. Für den großen Einkauf muss dann unweigerlich die große Runde in Kauf genommen werden.