Die Corona-Pandemie trifft viele Menschen in den armen Ländern der Welt besonders schwer. „Die Krise verschärft die sozialen Ungerechtigkeiten in diesen Ländern“, schreibt der Ökumenische Eine-Welt-Kreis St. Nikolaus (ÖWK). Leidtragend seien vor allem die armen und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen, die nicht mit staatlicher Unterstützung rechnen können.

Angesichts dieser Notsituation beschloss der Vorstand des ÖWK eine Soforthilfe in Höhe von 10 000 Euro. Davon gehen 5000 Euro an die langjährigen Projektpartner in Indien, den Calvary Chapel Trust. Das Geld wird in der Stadt Bangalore für die Versorgung von Leprakranken mit dringend benötigten Lebensmitteln eingesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie könnten diese Menschen ihren Lebensunterhalt durch Betteln derzeit nicht mehr bestreiten.

Weitere 5000 Euro überweist der ÖWK an eine ehrenamtliche Helfergruppe in Ecuador. Dort würden tausende Menschen als Tagelöhner leben, deren Verdienst durch den rigorosen landesweiten Shut-Down, der das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen bringt, nun ausbleibt. „Besonders viele alleinerziehende Frauen mit Kindern und Alte sind zurzeit in Not und werden durch die Gelder des ÖWK mit Lebensmitteln versorgt“, so der Verein.