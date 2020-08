Sabine Metzler: Nachbarschaft fördern

Sabine Metzler drehte eine „große Runde“, bevor sie (wieder) in Münster sesshaft wurde: 1952 in Oldenburg geboren, hat sie „in Hamburg schnacken“ gelernt. „1964 bin ich mit den Eltern nach Gremmendorf gezogen“, erzählt sie. Dort blieb sie verwurzelt, besuchte die Eltern oft, auch während der rund 30 Jahre, die sie der Berufstätigkeit wegen im Sauerland verbrachte. Als Lokalredakteurin arbeitete sie lange für den WAZ-Konzern, ging 2010 in Altersteilzeit und lebt seit 2011 wieder als Rentnerin in Gremmendorf.

In die SPD trat Sabine Metzler 1982 im Sauerland ein, in einer Umgebung, in der die CDU traditionell deutlich die stärkste Partei war und ist. Doch damit kam sie klar. Ihre politischen Werte? „Von Anfang an stand für mich die soziale Gerechtigkeit über allem“, erklärt sie. Danach müsse man sich richten, sagt die inzwischen 68-Jährige. „Nicht nach den Forderungen derer, die am lautesten schreien.“

Diesem Prinzip blieb die Sozialdemokratin treu, auch nachdem sie 2011 zur SPD Südost gewechselt war. Mitglied der aktuellen Bezirksvertretung ist Sabine Metzler seit 2014, seit einigen Jahren auch Fraktionsvorsitzende. In der BV widmet sie sich „allen Themen, die der Bezirk vorgibt“: „Lange Zeit lag der Schwerpunkt auf der Versorgung der Menschen mit Kitas. Dieser Bereich muss weiter intensiviert werden“, erklärt sie. Außerdem stünden momentan die Themen Wohnen und Verkehr auf der Agenda. „Das heißt konkret Schaffung bezahlbaren Wohnraums, aber auch ein Mobilitätskonzept mit Busspuren, Velorouten und Geh- und Radwegen.“

Für die Zukunft sieht Sabine Metzler im Bezirk vor allem die Aufgabe, „immer mehr Menschen in die Stadtteile zu integrieren“. In Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck entstehen große neue Wohngebiete. „Wie kann man fremde Menschen zu Nachbarn machen?“, das sei die entscheidende Frage. Vor allem angesichts der Tatsache, dass traditionelle Vereine teilweise an Bedeutung verlören. Eine Lösungsmöglichkeit sieht die Politikerin in Begegnungszentren. Sie lobt das Bürgerhaus, das auf dem Gelände der York-Kaserne geplant ist.

Wichtig sei, dies mit den Bürgern gemeinsam zu planen und auch Jugendliche einzubeziehen. Insgesamt müssten Kultur- und Sportstätten im Bezirk unterstützt und Umweltbelange im Auge behalten werden.